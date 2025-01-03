Winter transfer window 2025: The ins and outs at Yorkshire's football clubs as deadline passes
Leeds United are the only Yorkshire league club not to have made a signing, and everyone has moved players on.
With transfer windows elsewhere open, there could yet be further departures – the Middlesbrough pair of Emmanuel Latte Lath and Lukas Engel are expected to move to Major League Soccer in America – but English clubs will only be able to sign free agents for the remainder of the season.
Here are the ins and outs at each of our Football League clubs. Hardly any fees are made public these days, so all are undisclosed unless stated.
BARNSLEY
Ins: Dexter Lembikisa (Wolverhampton Wanderers, loan); Clement Rodrigues (Bastia, loan);Joe Gauci (Aston Villa, loan);Neil Farrugia (Shamrock Rovers, free).
Outs: Ben Killip (Portsmouth, permanent); Kyran Lofthouse (Burton Albion, loan); Sam Cosgrove (Stockport County, loan): Vimal Yoganathan (Oldham Athletic, loan); Andy Dallas (Morecambe, loan);Aiden Marsh (Raith Rovers, loan); Jackson Smith (Grimsby Town, loan); Matthew Craig (Mansfield Town, loan, after loan recall);Gabriel Slonina (Chelsea, loan recall); Matty Wolfe (Sligo Rovers, free); Conor Hourihane (retired (now full-time coach)).
BRADFORD CITY
Ins: Joe Hilton (Blackburn Rovers, permanent);Romoney Crichlow (Peterborough United, permanent);Tommy Leigh (Milton Keynes Dons, permanent);George Lapslie (Gillingham, permanent);Tayo Adaramola (Crystal Palace, loan); Michael Mellon (Burnley, loan); Brandon Khela (Birmingham City, loan).
Outs: Corry Evans (Oldham Athletic, free), Vadaine Oliver (Shrewsbury Town, loan); Tyler Smith (Barrow, loan); Harry Ibbitson (Guiseley, loan); Olly Sanderson (Fulham, loan recall); Joe Adams (Morecambe, after loan recall); Cheick Diabate (Exeter City, loan recall).
DONCASTER ROVERS
Ins: Charlie Crew (Leeds United, loan);Ethan Ennis (Manchester United, loan); Rob Street (Lincoln City, loan).
Outs: Kyle Hurst (Queens Park, loan), Ben Close (Eastleigh, loan); Ephraim Yeboah (Dunfermline Athletic, loan, after loan recall);Brandon Fleming (Hull City, loan recall);Bobby Faulkner (Buxton, loan);Kasper Williams (Whitby Town, loan); Jake Oram (Matlock Town, loan); Tavonga Kuleya (Belper Town, loan); Sam Straughan-Brown and Jack Goodman (both Bradford (Park Avenue), loan).
HARROGATE TOWN
In: Ben Fox (Northampton Town, permanent); Tom Cursons (Ilkeston Town, permanent); Bryn Morris (Newport County, permanent); Tom Hill (Liverpool, free); Olly Sanderson (Fulham, loan); Bryant Bilongo (Bristol Rovers, loan);Eko Solomon (Huddersfield Town, loan).
Out: Sam Folarin (Hartlepool United, permanent); Admiral Muskwe (IFK Mariehamn, free), Stephen Duke-McKenna (St Johnstone, loan).
HUDDERSFIELD TOWN
Ins: Dion Charles (Bolton Wanderers, permanent); Joe Taylor (Luton Town, permanent); Ruben Roosken (Heracles Almelo, permanent); Tawanda Chirewa (Wolves, loan).
Outs: Michael Helik (Oxford United, permanent); Kieran Phillips (Ross County, permanent); Kian Harratt (Fleetwood Town, permanent); Eko Solomon (Harrogate, loan); Jahiem Headley (Port Vale, loan).
HULL CITY
Ins: John Egan (Burnley, permanent);Eliot Matazo (Monaco, permanent);Kyle Joseph (Blackpool, permanent);Cathal McCarthy (pemanent);Nordin Amrabat (free agent); Louie Barry, (Aston Villa, loan); Lincoln Henrique (Fenerbahce, loan); Joe Gelhardt (Leeds, loan); Matt Crooks (Real Salt Lake City, permanent);Brandon Fleming (Doncaster, loan recall).
Outs: Yuriel Celi (Universitario de Deportes, permanent); Ryan Longman (Wrexham, permanent); Henry Sandat (Sutton United, permanent); Will Jarvis (Notts County, permanent); Xavier Simons (Wycombe Wanderers); Andy Smith (Gillingham, loan);Cathal McCarthy (UCD, loan); Chris Bedia (Youngs Boys, after loan recall); Anthony Racioppi (Cologne, loan); Ryan Giles (Middlesbrough, loan); Marvin Mehlem (Paderborn, loan), Carl Rushworth (Brighton and Hove Albion, loan recall).
LEEDS UNITED
Ins: None.
Outs: Jeremiah Mullen (Dunfermline, permanent); Sonny Perkins (Leyton Orient, permanent);Charlie Crew (Doncaster, loan);Joe Gelhardt (Hull, loan).
MIDDLESBROUGH
Ins: Josh Dede (Celtic, permanent);George Edmundson (Ipswich Town, permanent); Morgan Whittaker (Plymouth Argyle, permanent); Brayden Johnson (Eastbourne Borough, permanent); Kelechi Iheanacho (Sevilla, loan); Samuel Iling-Junior (Aston Villa, loan);Mark Travers (Bournemouth, loan);Ryan Giles (Hull, loan);Sonny Finch (Milton Keynes Dons, loan recall); Terrell Agyemang (Airdrie, loan recall).
Outs: Ajay Matthews (Millwall, permanent); Matt Clarke (Derby County, permanent); Isaiah Jones (Luton Town, permanent); Matthew Hoppe (Sonderjyske, free); Alex Gilbert (Charlton Athletic, loan); Micah Hamilton (Stockport, loan); Sammy Silvera (Blackpool, loan); George Gitau (Raith Rovers, loan); Zach Hemming (St Mirren, loan).
ROTHERHAM UNITED
Ins: Pelly Ruddock Mpanzu (Luton Town, loan);Dan Gore (Manchester United, loan);Louie Sibley (Oxford United, loan);Josh Kayode (Shrewsbury Town, loan recall).
Outs: Cohen Bramall (Portsmouth, permanent);Christ Tiehi (Diosgyori VTK, permanent); Jamie McCart (Heart of Midlothian, permanent); Joseph Hungbo (Wigan Athletic, after loan recall); Esapa Osong (Cambridge United, after loan recall); Ciaran McGuckin (Yeovil Town, loan); Hamish Douglas (Warrington Town, loan).
SHEFFIELD UNITED
Ins: Christian Nwachukwu (Botev Plovdiv, permanent);Tom Cannon (Leicester City, permanent); Harry Clarke (Ipswich Town, loan); Rob Holding (Crystal Palace, loan); Hamza Choudhury (Leicester City, loan); Ben Brereton Diaz (Southampton, loan).
Outs: Anis Slimane (Norwich City, permanent); Ismaila Coulibaly (LASK, free); Harry Souttar (Leicester City, loan recall); Louie Marsh (Fleetwood Town, (loan), Owen Hampson (Dunfermline, loan); Sam Curtis (St Johnstone, loan).
SHEFFIELD WEDNESDAY